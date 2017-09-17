غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة سوسيداد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال سوسيداد اليوم الأحد على ملعب الأنويتا ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب 6 لاعبين وهم كريستيانو رونالدو، مارسيلو بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى ماتيو كوفاسيتش، كريم بنزيما، توني كروس وخيسوس فاييخو للإصابة.

واستدعى زيدان 19 لاعباً لخوض المباراة من ضمنهم لاعب خط وسط الكاستيا فرانشو، بالإضافة إلى المغربي الشاب أشرف حكيمي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا ولوكا.

الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، كارفاخال، ثيو وحكيمي.

الوسط: كاسيميرو، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، يورنتي، سيبايوس وفرانشو.

الهجوم: غاريث بيل، مايورال وفاسكيز.