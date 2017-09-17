الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
فياريال يحقق فوزه الثاني في الدوري الإسباني بثلاثية في ألافيس

فياريال يحقق فوزه الثاني في الدوري الإسباني بثلاثية في ألافيس

By admin
17 سبتمبر، 2017
950
0
Share:

حقق فياريال فوزا كبيرا خارج ملعبه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (3ـ0)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، محققا الانتصار الثاني هذا الموسم.

وتناوب على تسجيل أهداف الغواصة الصفراء، كل من سيدريك باكامبو الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين (32 و 62)، فيما سجل الكولومبي كارلوس باكا الهدف الثاني في (الدقيقة 52).

فيما واصل ديبورتيفو ألافيس نتائجة المخيبة بتكبد الهزيمة الرابعة على التوالي، ليستمر في تذيل جدول الترتيب بـ 0 نقطة.

الموضوع السابق

قائد البارسا يوجه رسالة لباولينيو

الموضوع التالي

ليستر سيتي قد يحصل على الاذن من ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017