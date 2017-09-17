فياريال يحقق فوزه الثاني في الدوري الإسباني بثلاثية في ألافيس

حقق فياريال فوزا كبيرا خارج ملعبه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (3ـ0)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، محققا الانتصار الثاني هذا الموسم.

وتناوب على تسجيل أهداف الغواصة الصفراء، كل من سيدريك باكامبو الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين (32 و 62)، فيما سجل الكولومبي كارلوس باكا الهدف الثاني في (الدقيقة 52).

وبهذا الانتصار رفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس.

فيما واصل ديبورتيفو ألافيس نتائجة المخيبة بتكبد الهزيمة الرابعة على التوالي، ليستمر في تذيل جدول الترتيب بـ 0 نقطة.