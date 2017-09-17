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فينغر: أظهرنا ما نحن قادرون على فعله!

فينغر: أظهرنا ما نحن قادرون على فعله!

By admin
17 سبتمبر، 2017
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شدد مدرب آرسنال آرسين فينغر على قوة فريقه في المواجهات أمام تشيلسي، مؤكدا رضاه على أداء فريقه في التعادل (0ـ0) على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج” في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فينغر في تصريحات عقب اللقاء: “لقد كانت معركة واستجبنا لذلك، كان لا بد من رد فعل مثل هذا بعد آخر مباراة لنا خارج ملعبنا، أعتقد اليوم كان يمككنا الفوز..”

بشأن تدخل دافيد لويز على كولاسنياك: “لقد أفرط في استعمال القوة، لا أعرف حتى الآن مدى خطورة إصابة كولاسنياك..”

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