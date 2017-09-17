في مباراته 100 مع يوفنتوس.. ديبالا يحطم 5 أرقام

خاض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مباراته 100 بقميص يوفنتوس في مواجهة ساسولو بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وقاد ديبالا السيدة العجوز للانتصار بهاتريك (3ـ1)، حقق به 5 أرقام جديدة.

1. ديبالا أول لاعب في الدوري الإيطالي يسجل في أول 4 جولات، منذ لوكا توني في موسم 2005/06.

2. في مباراته 100 وقع ديبالا على هدفه 52 مع يوفنتوس، بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

3. سجل ديبالا 66.7٪ من أهداف يوفنتوس الخمسة عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.

4. لم يسجل أي لاعب في الدوري الإيطالي أهدافا من الركلات الحرة (6) أكثر من باولو ديبالا منذ موسم 2015/16.

5. ديبالا سجل الهاتريك مرتين هذا الموسم خارج ملعب يوفنتوس، وهو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في أول 4 جولات في الدوري الإيطالي.