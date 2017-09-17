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قائد البارسا يوجه رسالة لباولينيو

قائد البارسا يوجه رسالة لباولينيو

By admin
17 سبتمبر، 2017
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وجه قائد فريق برشلونة اندريس انييستا رسالة إلى زميله في الفريق باولينيو بعدما ساعد الفريق بالأمس على الفوز في مباراة خيتافي بهدفه المميز.
ونشرت صحيفة سبورت تصريحات انييستا التي وجهها لباولينيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.
ونشر انييستا صورة له برفقة باولينيو وقال: يوم الاستشفاء، تهانينا لك يا باولينيو على هدفك الأول في البارسا ، ونأمل المزيد منك في الفترة القادمة.
ويذكر ان باولينيو قد انتقل إلى البارسا قادمًا من فريق غوانغزو إيفرغراندي الصيني بعدما دفع البارسا مبلغ الشرط الجزائي في عقده والمقدر ب40 مليون يورو.
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