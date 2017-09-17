كوتينيو يعترف: أردت الانتقال إلى برشلونة

خرج البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول عن صمته الذي دام طويلاً ليؤكد على أنه كان يريد الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمام كبير بالتعاقد مع كوتينيو من أجل تعويض رحيل نيمار، حيث تقدم النادي بـ4 عروض بحسب ما أكدته الصحف العالمية، لكن ليفربول رفضها جميعها.

وقال كوتينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية بخصوص ما حدث في الصيف “ما حدث هو أنني حصلت على عرض عمل، وفي الحياة، أحياناً تكون مهتماً وأحياناً لا، وفي حالتي كما يعلم الجميع لقد كنت مهتماً أنا وعائلتي”.

وتابع “كما قلت، إنه لشرف عظيم أن أتلقى عرض كبير من نادي عظيم (برشلونة)، لكنه شرف عظيم أيضاً أن أكون هنا في ليفربول، إنه نادٍ كبير في جميع أنحاء العالم”.

وأنهى كوتينيو حديثه “لقد كان شهراً عصيباً بالنسبة لي، والآن يجب أن أفكر في ليفربول والمنتخب الوطني، لقد احترمت ليفربول دائماً، المشجعين والمديرين واللاعبين”.