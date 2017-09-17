ليستر سيتي قد يحصل على الاذن من الفيفا لضم نجم سبورتينغ لشبونة

حاول نادي ليستر سيتي الإنجليزي في الفترة الماضية التعاقد مع اللاعب البرتغالي أدريين سيلفا من صفوف فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية أن ليستر سيتي قد يتلقى الاذن من الفيفا من اجل إستكمال إجراءات ضمه للاعب البرتغالي سيلفا من سبورتينغ لشبونة .

وكانت 14 ثانية فقط هى من منعت ليستر سيتي من إتمام صفقة التعاقد مع أدريين سيلفا في اليوم الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية الماضية .