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ليستر سيتي قد يحصل على الاذن من الفيفا لضم نجم سبورتينغ لشبونة

ليستر سيتي قد يحصل على الاذن من الفيفا لضم نجم سبورتينغ لشبونة

By admin
17 سبتمبر، 2017
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حاول نادي ليستر سيتي الإنجليزي في الفترة الماضية التعاقد مع اللاعب البرتغالي أدريين سيلفا من صفوف فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .
وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية أن ليستر سيتي قد يتلقى الاذن من الفيفا من اجل إستكمال إجراءات ضمه للاعب البرتغالي سيلفا من سبورتينغ لشبونة .
وكانت 14 ثانية فقط هى من منعت ليستر سيتي من إتمام صفقة التعاقد مع أدريين سيلفا في اليوم الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية الماضية .
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