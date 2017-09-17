مانشستر سيتي مستعد لخطف ليفاندوفسكي في جانفي

رفع مانشستر سيتي من درجة التأهب في متابعة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في ظل رغبة الأخير بالرحيل عن ناديه في جانفي المقبل.

ليفاندوفسكي يبدو أن وصل إلى نقطة اللا عودة في علاقته مع إدارة بايرن ميونخ بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها لهم بشكل علني، والتي رد عليها الرئيس التنفيذي رومينيغي هو الآخر بتصريح هجومي.

ويبدي المدرب بيب غوارديولا اهتماماً بالغاً بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، وذلك بعد أن عمل معه في بايرن ميونخ لمدة موسمين حققا خلالها لقب الدوري الألماني.

وحسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية فإن ليفاندوفسكي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الأخير لا يبدي أي اهتمام بضم اللاعب في الوقت الحالي خصوصاً في جانفي المقبل