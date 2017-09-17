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مانشستر سيتي مستعد لخطف ليفاندوفسكي في جانفي

مانشستر سيتي مستعد لخطف ليفاندوفسكي في جانفي

By admin
17 سبتمبر، 2017
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رفع مانشستر سيتي من درجة التأهب في متابعة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في ظل رغبة الأخير بالرحيل عن ناديه في جانفي المقبل.

ليفاندوفسكي يبدو أن وصل إلى نقطة اللا عودة في علاقته مع إدارة بايرن ميونخ بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها لهم بشكل علني، والتي رد عليها الرئيس التنفيذي رومينيغي هو الآخر بتصريح هجومي.

وحسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية فإن ليفاندوفسكي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الأخير لا يبدي أي اهتمام بضم اللاعب في الوقت الحالي خصوصاً في جانفي المقبل

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