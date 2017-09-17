مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات تمديد عقد فيلايني

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاوضات تمديد عقده نجمه مروان فيلايني على الرغم من أنه غير محبوب من قبل جماهير النادي في مانشستر وخارجها.

فيلايني لم ينجح في كسب قلوب عشاق مانشستر بعد 4 سنوات من انتقاله للنادي، لكن هذا الأمر لم يمنع المدرب مورينيو من الاعتماد عليه كأحد أهم العناصر في فريقه.

وعرض اليونايتد على النجم البلجيكي عقد أولي قابل للنقاش، حيث يهدف لتمديد عقده الحالي لعام إضافي فقط كون سياسة النادي لا تمنح اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عام عقود أطول من ذلك.

وينتهي عقد فيلايني في مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الحالي، مما يعني أن اللاعب سيكون متاح له الانتقال بشكل رسمي لنادي آخر في يناير مطلع عام 2018 حسب قوانين الفيفا.