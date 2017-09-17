مورينيو: تحقيق لقب البريميرليغ سيكون الأصعب في مسيرتي

وضح جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد صعوبة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مما يجعله اللقب الأصعب في مسيرته ضمن مسابقات الدوري.

مورينيو حقق لقب الدوري البرتغالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم الدوري الإيطالي، ثم الدوري الإسباني، ثم الدوري الإنجليزي مجدداً، لكن كل هذه الألقاب لا تعادل صعوبة تحقيق لقب البريمرليغ في الموسم الحالي.

وقال مورينيو في تصريح صحفي “الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو أمر أكثر صعوبة في الوقت الحالي، في إنجلترا أكثر بلد تواجه صعوبة فيها لكي تصبح بطلاً بسبب التنافس الشديد على اللقب”.

وأضاف “هناك فرق أيضاً خارج الستة أو السبعة الكبار يستطيعون جعل المباريات أمامهم صعبة جداً عليك. لذلك الفوز باللقب هنا هو الأصعب في العالم لأنها المسابقة الأكثر تنافسية”.