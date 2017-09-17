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مورينيو: لست أنا من جلب لوكاكو بل الأموال !

مورينيو: لست أنا من جلب لوكاكو بل الأموال !

By admin
17 سبتمبر، 2017
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أكد جوزي مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على أنه لم يلعب أي دور في صفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو من إيفرتون في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع لوكاكو مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من أجل تدعيم خط الهجوم، ويقدم المهاجم البلجيكي أداء مميز جداً حتى الآن.

وقال مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام “لا اعتقد أنه كان لي تأثير في صفقة لوكاكو، المسألة تتلخص أننا دفعنا المبلغ الذي طلبه إيفرتون، كما دفعنا الراتب الذي طلبه وكيل أعمال اللاعب، ودفعنا عمولة الوكلاء”.

وتابع “اعتقد أن هذا هو الحال، لا أرى سبباً آخر، دفعنا ما طلبه إيفرتون، النادي البائع هو من يحدد السعر، مانشستر يونايتد قرر دفع المبلغ المطلوب وحصلنا على خدماته، هذا ما حدث”.

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