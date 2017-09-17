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نابولي يسحق بينفينتو في الدوري الإيطالي

17 سبتمبر 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 75 زيارة

تجاوز نابولي ضيفه بينفينتو بسهولة كما كان متوقعاً وبنتيجة عريضة وصلت إلى سداسية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي .

وبدأ نابولي المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث افتتح التسجيل سريعا عبر آلان ماريز لوريرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود لورنزو إنسيني لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 15 فيما تكفل درايس ميرتينز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27، قبل أن يكمل خوسي كاليخون الرباعية قبل نهاية الشوط الأول .

وبهذا الفوز يرفع نابولي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب غلى جانب كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، فيما يظل رصيد بينفينتو خالياً من النقاط في المركز الأخير .

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