نابولي يسحق بينفينتو في الدوري الإيطالي

تجاوز نابولي ضيفه بينفينتو بسهولة كما كان متوقعاً وبنتيجة عريضة وصلت إلى سداسية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي .

وبدأ نابولي المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث افتتح التسجيل سريعا عبر آلان ماريز لوريرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود لورنزو إنسيني لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 15 فيما تكفل درايس ميرتينز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27، قبل أن يكمل خوسي كاليخون الرباعية قبل نهاية الشوط الأول .

واصل نابولي سيطرته المطلقة على المباراة خلال شوطها الثاني، حيث نجح درايس ميرتينز في إضافة الهدف الساس عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 65، ليسير فريق ساري ما تبقى من المباراة بأقل مجهود ممكن إلى غاية صافرة النهاية على نتيجة (6-0) .

وبهذا الفوز يرفع نابولي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب غلى جانب كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، فيما يظل رصيد بينفينتو خالياً من النقاط في المركز الأخير .