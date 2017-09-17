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هدف دينيس سواريز في خيتافي يكلف برشلونة 800 ألف يورو

هدف دينيس سواريز في خيتافي يكلف برشلونة 800 ألف يورو

By admin
17 سبتمبر، 2017
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وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن مشاركة دينيس سواريز أمام خيتافي كلفت برشلونة 800 ألف يورو.

ودخل لاعب خط الوسط بديلا في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل للنادي الكتالوني قبل أن يسجل باولينيو هدف الفوز في وقت متأخر، ليستمر برشلونة في الصدارة.

ويدفع برشلونة 800 ألف يورو لمانشستر سيتي عن كل 10 مباريات يشارك فيها دينيس، ولقاء ختافي كان 40 للاعب بقميص النادي الكتالوني.

وسيبقى هذا الشرط مفعل حتى وصول اللاعب لمباراته 100 بقميص برشلونة.

وكان النادي الإسباني قد تعاقد مع دينيس سواريز مقابل 8.25 مليون يورو، حصل منها فياريال على 3.25 مليون يورو.

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