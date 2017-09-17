يوفنتوس يواصل سلسلته المرعبة بالتسجيل المتتالي

واصل يوفنتوس هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين في الكالتشيو بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك ساسولو خلال المباراة التي تلعب الآن ضمن إطار الجولة الرابعة.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف يوفنتوس الثلاثة بطريقة رائعة، الأول في الدقيقة 16 والثاني عند الدقيقة 49 والثالث جاء من ركلة حرة في الدقيقة 63.

وهذه المباراة 33 على التوالي التي ينجح فيها يوفنتوس بتسجيل هدف على الأقل في الدوري الإيطالي، موزعة بـ29 مباراة في الموسم الماضي و4 مباريات هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة فشل فيها يوفنتوس بالتسجيل أمام ميلان في الجولة 9 من الموسم الماضي عندما انهزم بهدف نظيف على ملعب سان سيرو.