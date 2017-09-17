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يوفنتوس يواصل سلسلته المرعبة بالتسجيل المتتالي

يوفنتوس يواصل سلسلته المرعبة بالتسجيل المتتالي

By admin
17 سبتمبر، 2017
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واصل يوفنتوس هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين في الكالتشيو بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك ساسولو خلال المباراة التي تلعب الآن ضمن إطار الجولة الرابعة.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف يوفنتوس الثلاثة  بطريقة رائعة، الأول في الدقيقة 16 والثاني عند الدقيقة 49 والثالث جاء من ركلة حرة في الدقيقة 63.

وكانت آخر مباراة فشل فيها يوفنتوس بالتسجيل أمام ميلان في الجولة 9 من الموسم الماضي عندما انهزم بهدف نظيف على ملعب سان سيرو.

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