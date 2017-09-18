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آلين شيرر يفتح النار على يورغن كلوب

آلين شيرر يفتح النار على يورغن كلوب

By admin
18 سبتمبر، 2017
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وجه آلين شيرر أسطورة الكرة الإنجليزية والهداف التاريخي للبريميرليغ انتقادات لاذعة ليورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد تعثر الفريق أمام بيرنلي.

ويرى شيرر أن ليفربول لم يتطور مع كلوب خصوصاً في الشق الدفاعي، مشيراً إلى أن المدرب الألماني لم يقدم شيء أفضل من الذي قدمه المدرب السبق بريندان رودجرز.

وأضاف “لكن الحقيقة هي أن ليفربول لم يختلف تحت قيادة كلوب عما كان عليه الحال مع برندان رودجرز، ربما هناك عمل جيد في الهجوم، لكنه ليس ذكياً في الشق الدفاعي”.

يذكر أن ليفربول كان قريباً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع رودجرز موسم 2013-2014، لكنه خسر اللقب في الجولات الأخيرة لمصلحة مانشستر ستي.

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