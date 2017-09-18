آلين شيرر يفتح النار على يورغن كلوب

وجه آلين شيرر أسطورة الكرة الإنجليزية والهداف التاريخي للبريميرليغ انتقادات لاذعة ليورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد تعثر الفريق أمام بيرنلي.

ويرى شيرر أن ليفربول لم يتطور مع كلوب خصوصاً في الشق الدفاعي، مشيراً إلى أن المدرب الألماني لم يقدم شيء أفضل من الذي قدمه المدرب السبق بريندان رودجرز.

وقال آلين شيرر في عاموده الخاص بصحيفة ذا صن البريطانية “نعم ليفربول تأهل مرة أخرى إلى دوري الأبطال باحتلاله المركز الرابع، وهذا منح كلوب رصيد كبير عند مجلس إدارة النادي”.

وأضاف “لكن الحقيقة هي أن ليفربول لم يختلف تحت قيادة كلوب عما كان عليه الحال مع برندان رودجرز، ربما هناك عمل جيد في الهجوم، لكنه ليس ذكياً في الشق الدفاعي”.

يذكر أن ليفربول كان قريباً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع رودجرز موسم 2013-2014، لكنه خسر اللقب في الجولات الأخيرة لمصلحة مانشستر ستي.