أتلتيكو مدريد يقدم عرضه الأخير للتعاقد مع كوستا

قدم أتلتيكو مدريد الإسباني عرضه الأفضل والأخير على طاولة تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع دييغو كوستا حسب أقوال صحيفة ماركا البريطانية.

ماركا أكدت في تقاريرها على أن رغبة أتلتيكو ما تزال قائمة في التعاقد مع كوستا، لكنهم مستاءين من رفض تشيلسي لجميع العروض المقدمة لفسخ عقد اللاعب.

ووصل عرض أتلتيكو إلى رقم مالي مرتفع وغير متوقع، حيث يعرض النادي الإسباني دفع 55 مليون يورو نظير فسخ العقد بالإضافة إلى 10 مليون يورو كعلاوات على الصفقة.

وفي ذات الوقت لم يتنازل أتلتيكو عن حقه في مبلغ 3 مليون يورو من قيمة الصفقة، وذلك لأنه ساهم في إعداد اللاعب حينما كان ناشئاً، حيث تمنح قوانين الفيفا كل نادي ساهم في تطوير اللاعب حينما كان يافعاً لعدة مواسم 5% من قيمة أي انتقال له في المستقبل.