الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الفرنسيملاعب العالم
ألفيس يبرر موقفه برفض منح الكرة لكافاني ومنحها لنيمار

ألفيس يبرر موقفه برفض منح الكرة لكافاني ومنحها لنيمار

By admin
18 سبتمبر، 2017
1249
0
Share:

حاول داني ألفيس ظهير باريس سان جيرمان الأيمن تبرير موقفه في رفضه منح الكرة للزميل إدينسون كافاني لتنفيذ ركلة حرة مباشرة رغم محاولات الأخيرة الحصول على الكرة جاهداً، قبل أن يحصل عليها مواطنه نيمار دا سيلفا ويسددها بنفسه.

ألفيس تعرض للانتقادات حيث اعتقد الكثيرون بأنه يريد منح الكرة لنيمار ويرفض منحها لكافاني، لكن الظهير وضح أنه كان يريد تسديد الكرة بنفسه لكن نيمار رفض منحه إياها.

وأضاف “لكن نيمار أخذ الكرة من يدي ووضعها في مكان التسديد. طلبت الكرة وأردت التسديد، لكن لسوء حظي لم أحصل على الفرصة. المهم أن الفريق فوق جمع الأفراد”.

الموضوع السابق

ديمبيلي يسافر إلى فنلندا ويستعين بكرسي متحرك

الموضوع التالي

صراع إيطالي إنجليزي على ضم موهبة جنوى

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017