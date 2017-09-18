ألفيس يبرر موقفه برفض منح الكرة لكافاني ومنحها لنيمار

حاول داني ألفيس ظهير باريس سان جيرمان الأيمن تبرير موقفه في رفضه منح الكرة للزميل إدينسون كافاني لتنفيذ ركلة حرة مباشرة رغم محاولات الأخيرة الحصول على الكرة جاهداً، قبل أن يحصل عليها مواطنه نيمار دا سيلفا ويسددها بنفسه.

ألفيس تعرض للانتقادات حيث اعتقد الكثيرون بأنه يريد منح الكرة لنيمار ويرفض منحها لكافاني، لكن الظهير وضح أنه كان يريد تسديد الكرة بنفسه لكن نيمار رفض منحه إياها.

وأشار المدافع إلى أن مصلحة الفريق فوق المصلحة الفردية لذلك قرر في نهاية المطاف الانسحاب والامتناع عن تسديد الركلة الحرة “أردت تسديد الركلة الحرة، حصلت على الكرة وكنت أملك الثقة بقدرتي على تسجيل الهدف لأنني فعلت ذلك سابقاً”.

وأضاف “لكن نيمار أخذ الكرة من يدي ووضعها في مكان التسديد. طلبت الكرة وأردت التسديد، لكن لسوء حظي لم أحصل على الفرصة. المهم أن الفريق فوق جمع الأفراد”.