أوناي إيمري يعلق على خلاف نيمار وكافاني

اضطر أوناي إيميري المدير الفني لباريس سان جيرمان للحديث عن الخلاف الذي نشب بين إدينسون كافاني ونيمار خلال مواجهة ليون يوم أمس.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً على ليون بهدفين نظيفين، لكن المباراة شهدت خلاف بين مهاجمي الفريق نيمار وكافاني بسبب ركلة جزاء تحصل عليها نجم الفريق كيليان مبابي.

وطلب نيمار من كافاني تسديد الركلة لكن الأخير رفض، الأمر الذي أغضب المهاجم البرازيلي لاسيما وأن هذا الموقف تكرر للمرة الثانية بعد أن حدث في مواجهة سانت إيتيان أيضاً.

وأوضح إيميري أن مهمة تنفيذ الركلات الثابتة وضربات الجزاء موكلة لكافاني ونيمار معاً، لكن بعد الخلاف الذي حدث بينهما على الملأ سيجبره على التدخل وتحديد المهام بشكل أدق على حد تعبيره.

وقال إيميري في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور “هناك عدد قليل من اللاعبين موكل إليهم مهمة تنفيذ الركلات، أحدهما كافاني والآخر نيمار، من المفترض أن يتم الاتفاق بينهما على أرض الملعب”.

وتابع “لكن بعد ما حدث، سوف نقوم بترتيب المنفذين للركلات، طالما لا يوجد اتفاق فسوف أقرر، لا أريد أن تكون هذه مشكلة بالنسبة لنا”.