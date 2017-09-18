الأب يبكي لنجاح إبنه .. حادثة مؤثرة في الدوري الإيطالي

شهدت مواجهة لاتسيو وجنوى التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالية حادثة مؤثرة بين أب وإبن في الملعب.

وكان جنوى قد سجل هدفي المباراة عن طريق اللاعب ذو الـ17 عاماً بيترو بيليغري والذي أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباريات الدوري الإيطالي.

وبعد ذلك التقطت العدسات صورة لمساعد مدرب الفريق وهو يبكي بعد تسجيل بيترو بيليغري الهدفين.

ومساعد جنوى يعتبر والد بيترو بيلغيري، حيث لفت بكاؤه الأنظار والذي يدل على تؤثره بنجاح إبنه.

والد بيترو بيليغري: