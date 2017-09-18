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الأب يبكي لنجاح إبنه .. حادثة مؤثرة في الدوري الإيطالي

الأب يبكي لنجاح إبنه .. حادثة مؤثرة في الدوري الإيطالي

By admin
18 سبتمبر، 2017
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شهدت مواجهة لاتسيو وجنوى التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالية حادثة مؤثرة بين أب وإبن في الملعب.

وكان جنوى قد سجل هدفي المباراة عن طريق اللاعب ذو الـ17 عاماً بيترو بيليغري والذي أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباريات الدوري الإيطالي.

ومساعد جنوى يعتبر والد بيترو بيلغيري، حيث لفت بكاؤه الأنظار والذي يدل على تؤثره بنجاح إبنه.

والد بيترو بيليغري:

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