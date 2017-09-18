بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

يواصل ريال مدريد سياسية تجديد عقد نجومه وبعد مارسيلو، إيسكو وكارفاخال يأتي الدور على المهاجم كريم بنزيما، حيث أن الفرنسي يقترب من من تمديد ارتباطه مع نادي العاصمة الإسبانية .

وحسب إذاعة “RMC” فإن كريم بنزيما توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد على تجديد عقده لموسمين آخرين، ليستمر بذلك المهاجم الفرنسي مع نادي العاصمة إلى غاية صيف 2021 .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ريال مدريد سيعلن عن توصله إلى اتفاق لتجديد عقد كريم بنزيما خلال الساعات المقبلة، على أن يظهر الفرنسي أمام وسائل الاعلام يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي للحديث عن عقده الجديد .

ويحمل كريم بنزيما (29 سنة) ألوان ريال مدريد منذ صيف 2019، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية قادماً من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون يورو .