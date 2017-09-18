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بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

By admin
18 سبتمبر، 2017
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يواصل ريال مدريد سياسية تجديد عقد نجومه وبعد مارسيلو، إيسكو وكارفاخال يأتي الدور على المهاجم كريم بنزيما، حيث أن الفرنسي يقترب من من تمديد ارتباطه مع نادي العاصمة الإسبانية .

وحسب إذاعة “RMC” فإن كريم بنزيما توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد على تجديد عقده لموسمين آخرين، ليستمر بذلك المهاجم الفرنسي مع نادي العاصمة إلى غاية صيف 2021 .

ويحمل كريم بنزيما (29 سنة) ألوان ريال مدريد منذ صيف 2019، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية قادماً من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون يورو .

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