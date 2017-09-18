بيل: الرد على صافرات الاستهجان سيكون بالعمل

أكد النجم الويلزي غاريث بيل على سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على ريـال سوسيداد، والعودة للانتصارات بعد تعادلين في الجولتين السابقتين بالدوري الإسباني.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد المباراة:” أهم شيء هو الثلاث نقاط وتحقيق الفوز، وهذه هي المباراة التي كنا نحتاجها.”

و رد بيل على صافرات الاستهجان التي يتلقاها في ملعب سانتياغو بيرنابيو:” هذه الأشياء تحدث دائمًا في كرة القدم ولا يمكن السيطرة عليها، ولكن أهم شيء هو العمل دائمًا من أجل عدم حدوث مثل هذه الأشياء.”

وكان جاريث بيل تألق في فوز على سوسيداد وتمكن من إحراز الهدف الثالث لفريقه، ليصبح بذلك أكثر لاعبي الدوري الإسباني إحرازًا للأهداف في ملعب انويتا، حيث أنه أحرز ستة أهداف في خمسة مباريات.