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ديل بييرو: الخصوم يخافون مواجهة ديبالا

ديل بييرو: الخصوم يخافون مواجهة ديبالا

By admin
18 سبتمبر، 2017
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أكال أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس بالمديح على المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بعد تسجيله هاتريك في شباك ساسولو يوم أمس وقاد الفريق لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ويرى ديل بييرو أن الفرق باتت تخشى مواجهة ديبالا في الكالتشيو، مشيراً إلى أنه يرعب الحراس عندما يتوجه لتنفيذ الركلة الحرة.

وتابع “الخصوم يخافون مواجهته في الوقت الراهن، حتى عندما يتعلق الأمر بالركلات الحرة، لا يمكنك معرفة ماذا سيفعل”.

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