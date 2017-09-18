ديل بييرو: الخصوم يخافون مواجهة ديبالا

أكال أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس بالمديح على المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بعد تسجيله هاتريك في شباك ساسولو يوم أمس وقاد الفريق لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ويرى ديل بييرو أن الفرق باتت تخشى مواجهة ديبالا في الكالتشيو، مشيراً إلى أنه يرعب الحراس عندما يتوجه لتنفيذ الركلة الحرة.

وقال ديل بييرو في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا “هدف ديبالا من الركلة الحرة؟ حارس ساسولو كان يشعر بالرهبة، وهذا مؤشر على أن ديبالا ينمو ويتطور، ليس فقط لأهدافه بل لطريقة لعبه”.

وتابع “الخصوم يخافون مواجهته في الوقت الراهن، حتى عندما يتعلق الأمر بالركلات الحرة، لا يمكنك معرفة ماذا سيفعل”.