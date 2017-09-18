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ديمبيلي يسافر إلى فنلندا ويستعين بكرسي متحرك

ديمبيلي يسافر إلى فنلندا ويستعين بكرسي متحرك

By admin
18 سبتمبر، 2017
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سافر الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة الشاب إلى فنلندا بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مواجهة خيتافي يوم السبت الماضي.

وسيغيب ديمبيلي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر بسبب معاناته من إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ديمبيلي سافر صباح اليوم الاثنين إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية سيشرف عليها الطبيب ساكاري.

ونشرت الصحيفة في التقرير صورة لديمبيلي وهو على كرسي متحرك أثناء رحلته إلى فنلندا، الأمر الذي يؤكد عدم عودته قبل نهاية العام الجاري.

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