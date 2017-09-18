رسميا.. المحكمة تدين روني في قضية القيادة مخمورا.. والنجم الإنجليزي يعتذر

حكمت محكمة إنجليزية اليوم على النجم واين روني بسحب رخصته ومنعه من قيادة السيارات لمدة عامين، بالاضافة لإلزامه بقضاء 100 ساعة من العمل العام على مدار عام كام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “جارديان”، والتي أكدت أن النجم الإنجيلزي سيمضي الـ 100 ساعة بدون الحصول على أي أجر مقابل عمله.

وكان روني قد وجهت له تهمة قيادة سيارة مخمورًا في الشهر الماضي، وهو ما أغضب مدربه رولاند كومان، المدير الفني الحالي لفريق إيفرتون، حيث هدده بفقدان مكانه في الفريق.

ومن جانبه أدلى روني بتصريحات صحفية نقلتها الصحيفة، أعرب فيها عن أسفه بسبب تصرفاته التي وصفها بالمتهورة، والاعتذر خلالها لعائلته ولمدربه وناديه.

وقال روني في تصريحاته: “بعد جلسة اليوم في المحكمة، أريد أن أعتذر بشكل علني عن تصرفاتي التي افتقدت فيها لحسن التصرف، ما قمت به كان أمر خاطيء بشكل كامل”.

وأضاف: “أعتذر لعائلتي ولمدربي، ولنادي إيفرتون وجميع من فيه، كما أعتذر للجماهير وكل من تابع مسيرتي الكروية، وبالطبع أتقبل العقاب بصدر رحل، وأتمنى أن أعوض المجتمع عن ذلك خلال فترة عقوبتي”.