سانشيز يواصل ردود أفعاله الغريبة ويتعرض للانتقادات

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال إثارة الجدل مجدداً بردود أفعاله الغريبة عندما يكون جالساً على دكة البدلاء، وذلك خلال مواجهة تشيلسي يوم أمس التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ سانشيز اللقاء من مقاعد البدلاء قبيل أن يشترك في الشوط الثاني، لكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة وانتهت المباراة بالتعادل.

والتقطت عدسات الكاميرات المهاجم التشيلي وهو يضحك على الفرصة السهلة التي أهدرها زميله ألكسندر لاكازيت خلال الشوط الأول.

وشوهد سانشيز وهو يعانق الحارس أوسبينا على مقاعد البدلاء وهو يضحك بسخرية على تصرف لاكازيت في الهجمة عندما وصلته الكرة في منطقة الست ياردات.

وشنت جماهير آرسنال هجوماً عنيفاً على سانشيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحد المشجعين “سانشيز توقف عن الضحك وكن رجلاً”، بينما قال مشجع آخر “سانشيز أن تلعب لآرسنال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها سانشيز ردود أفعال من هذا النوع، حيث سبق وأن فعل ذلك في مرات عديدة كان آخرها امام ليفربول عندما تلقى الفريق هزيمة برباعية نظيفة.