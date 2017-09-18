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سباليتي: نمتلك راموس وبيكيه في إنتر ميلان

سباليتي: نمتلك راموس وبيكيه في إنتر ميلان

By admin
18 سبتمبر، 2017
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أشاد مدرب إنتر ميلان لوتشيانو سباليتي بمدافع الفريق ميلان سكرينيار، حيث يرى أن اللاعب سيكون من نوعية جيرارد بيكيه وسيرجيو راموس في المستقبل.

وقال سباليتي قبل يوم من مواجهة بولونيا ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي “يجب عليننا أن نكون مستعدين دائماً خاصة في المباريات الصغيرة، وإذا لم نفعل ذلك سنتفاجئ، أنا أعرف مزايا ونقاط ضعف إنتر ميلان لأني كنت أدربهم منذ العام الماضي، لقد كنت أدرسهم جيداً”.

وختم سباليتي حديثه مشيداً بالمدافع ميلان سكرينيار، مشيراً إلى أنه سيكون من فئة المدافعين أمثال جيرارد بيكيه وسيرجيو راموس.

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