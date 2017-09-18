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صامويل إيتو يتمنى تدريب إنتر ميلان

صامويل إيتو يتمنى تدريب إنتر ميلان

By admin
18 سبتمبر، 2017
1991
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يحلم الأسطورة الكاميروني ونجم برشلونة وإنتر ميلان السابق والذي يلعب حالياً لفريق أنطاليا سبور التركي ، صامويل إيتو بتدريب فريقه الإيطالي السابق في يومٍ من الأيام.

وأكد المستشار لنادي أنطاليا سبور جورج جاردي بأن صامويل إيتو يحلم بتدريب إنتر ميلان بعد إنهاء مسيرته في عالم كرة القدم.

وأضاف “بعد تقاعد إيتو يريد أن يصبح مدرب ويحلم بالتدريب ليوم واحد على الأقل، صامويل يتمنى تدريب إنتر ميلان”.

ويلعب إيتو مع أنطاليا سبور منذ عام 2015 وتمكن من تسجيل 39 هدفاً في أكثر من 60 مباراة.

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