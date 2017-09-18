صحيفة كتالونية تسخر من نيمار بسبب هدايا ميسي

سخرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية من اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد المشكلة التي حدثت مع زميله الأوروغوياني ادينسون كافاني.

وتابعت الصحيفة أن على مواقع التواصل الاجتماعي هناك حديث مشتعل بين الجماهير بسبب رفض كافاني إعطاء نيمار ركلة الجزاء للبرازيلي أمام اولمبيك ليون في بطولة الدوري.

ولكن الأرجنتيني ميسي لاعب برشلونة كان الحاضر الغائب عن تلك الواقعة بسبب أنه كان يهدي نيمار الكثير من الركلات الجزائية حتى يسددها بدلاً منه في مباريات البلاوغرانا على مدار الموسمين الماضيين.

نيمار لا يجد تلك المعاملة الجيدة في حديقة الامراء حتى الآن ويرى كافاني أنه الأحق بتنفيذ تلك الركلات الحرة أو الجزائية كما هي العادة منذ وصوله إلى العملاق الباريسي.