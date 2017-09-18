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صدمة لبايرن ميونخ.. نوير يتعرض لكسر جديد في القدم

صدمة لبايرن ميونخ.. نوير يتعرض لكسر جديد في القدم

By admin
18 سبتمبر، 2017
1993
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أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن الحارس الألماني مانويل نوير لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني تعرض لكسر جديد في قدمه اليسرى.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير نشرته اليوم، إلى نوير لم يستطع أن يكمل تدريب بايرن ميونخ استعدادًا لمواجهة شالكه بالجولة المقبلة بالدوري الألماني.

وأضاف التقرير أن نوير تعرض لكسر جديد في قدمه اليسرى، مما استدعى دخول الأطباء وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع للكشف الطبي وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن نوير تعرض لإصابة قوية في الموسم الماضي بعد مواجهة ريـال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غاب على اثرها حتى بداية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تجبر هذه الإصابة نوير على الغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين.

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