صراع إيطالي إنجليزي على ضم موهبة جنوى

تدخل الأندية الإيطالية والإنجليزية في صراع كبير على ضم مهاجم جنوى الدولي الإيطالي الشاب بيترو بيليغري، حيث أن اللاعب الناشئ يواصل تخليد إسمه بإنطلاقة تاريخية في الدوري الإيطالي .

وحسب موقع “calciomercato” المتخصص فإن آرسنال ومانشستر سيتي يراقبان تطور بيترو بيليغري منذ بداية الموسم، حيث أن الناديين الإنجليزيان مستعدان للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل في حالة التوصل إلى اتفاق مع والده .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن بيترو بيليغري مطلوب محلياً كذلك حيث أن أندية ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس تراقب تطوره باهتمام كبير، مع تفوق ميلان بخطوة على الجميع حيث أنه النادي الوحيد الذي حال التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي .

ويرتبط بيترو بيليغري (16 سنة) مع جنوى بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2019، هو الذي دخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه أمام لاتسيو حيث أنه أصبح أصغر لاعب ينجح في تسجيل ثنائية عبر تاريخ المسابقة .