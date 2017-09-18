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فالفيردي يكشف عن اللاعبين القادرين على تعويض ديمبيلي

فالفيردي يكشف عن اللاعبين القادرين على تعويض ديمبيلي

By admin
18 سبتمبر، 2017
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كشف المدرب أرنيستو فالفيردي عن الأسماء القادرة على تعويض إصابة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وغيابه لثلاثة أشهر ونصف على الأقل.

وقال فالفيردي في تصريحات قبل مواجهة إيبار “كرة القدم تتغير بشكلٍ مستمر، قبل شهر كان الناس خائفون من موسم كارثي لبرشلونة والآن كل شيء تغير”.

وعند سؤاله عن البديل المناسب لديمبيلي، قال فالفيردي “إصابة ديمبيلي صعبة في هذا الوقت لكن عليه التحلي بالصبر وسنقوم بمساعدته، البدلاء ؟، هنالك ديولوفيو وفيدال وجوميز وقد نقوم بتصعيد لاعبين من البارسا ب””.

وختم “أليكس فيدال يتدرب جيداً وقد يلعب غداً، توران أيضاً لاعب في برشلونة وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لا أعرف متى يعود رافينيا لأنني أنتظر ذلك منذ وصولي”.

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بعد فوزه في الجولات الأربع الأولى.

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