فالفيردي يكشف عن اللاعبين القادرين على تعويض ديمبيلي

كشف المدرب أرنيستو فالفيردي عن الأسماء القادرة على تعويض إصابة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وغيابه لثلاثة أشهر ونصف على الأقل.

وقال فالفيردي في تصريحات قبل مواجهة إيبار “كرة القدم تتغير بشكلٍ مستمر، قبل شهر كان الناس خائفون من موسم كارثي لبرشلونة والآن كل شيء تغير”.

وعن مواجهة إيبار “المنافس لديه إسلوب لعب واضح، هو فريق شجاع ويتقدم للبحث عن الأهداف، لويس سواريز ؟، نحن نثق به”.

وعند سؤاله عن البديل المناسب لديمبيلي، قال فالفيردي “إصابة ديمبيلي صعبة في هذا الوقت لكن عليه التحلي بالصبر وسنقوم بمساعدته، البدلاء ؟، هنالك ديولوفيو وفيدال وجوميز وقد نقوم بتصعيد لاعبين من البارسا ب””.

وختم “أليكس فيدال يتدرب جيداً وقد يلعب غداً، توران أيضاً لاعب في برشلونة وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لا أعرف متى يعود رافينيا لأنني أنتظر ذلك منذ وصولي”.

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بعد فوزه في الجولات الأربع الأولى.