كارفاخال : ليس بمقدور أي نادٍ كسر عقدي مع ريال مدريد

ظهر الدولي الإسباني داني كارفاخال في مؤتمر صحفي مساء الاثنين للحديث عن تجديد عقده مع ريال مدريد إلى غاية صيف 2022، حيث أكد اللاعب أنه سعيد بتمديد ارتباطه مع نادي العاصمة الإسبانية كما أشار لوجود شرطٍ جزائي ضخم في عقده الجديد .

وتحدث كارفاخال عن استمراره مع ريال مدريد حيث قال “لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، إنه حلم يتحقق أن أكون لاعباً لريال مدريد وأن أحصل على عقدٍ جديد مع النادي، لا أرغب سوى في الاستمرار هنا وحصد المزيد من الألقاب” .

وأضاف داني كارفاخال قائلاً “صناعة التاريخ مع نادٍ بحجم ريال مدريد أمر صعب وليس سهلاً على الاطلاق لذلك أنا سعيد للغاية، أرغب أن يتذكر الجميع أنني قدمت كل شيء من أجل هذا النادي عندما أعتزل، أفتخر أن أكون من أبناء ريال مدريد وأن أعود لحمل ألوانه حتى نهاية مسيرتي” .

وعن إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً قال كارفاخال “لا أريد الاستماع لأي عروض مقدمة من أندية أخرى، أفكر فقط في البقاء مع ريال مدريد والالتزام بعقدي .. الشرط الجزائي؟ النادي قام بغلق هذا الباب تماماً، لدي شرط جزائي ضخم ولن يكون بإمكان أي نادٍ كسر عقدي مع ريال مدريد” .

وكشف كارفاخال عن حلمه بأن يصبح القائد القادم لريال مدريد حيث قال “هل أرى نفسي قائداً لريال مدريد مستقبلاً؟ سأكذب إن قلت لا، سيكون شيئاً جميلاً جداً أن أحقق ألقاباً وأن أنهي مسيرتي كقائد لريال مدريد، سأكون مثل راموس” .