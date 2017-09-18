كوتروني : اريد تقديم كل مالدي لميلان

أكد الإيطالي باتريك كوتروني مهاجم فريق الميلان الإيطالي أنه يعشق الروسونيري مضيفاً أنه كان يحلم بإرتداء قميص ميلان .

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات كوتروني والذي قال : اللعب مع ميلان كان حلمي وانا صغير ، ومهمتي هى مساعدة الفريق وليس فقط التسجيل .

وتابع كوتروني والذي قال : لم أحقق اي شئ لميلان ويجب علي أن أقدم الكثير من الاشياء للروسونيري .

واضاف مهاجم ميلان : يمكنني أن أتعلم الكثير من كالينيتش فهو يلعب في الدوري الإيطالي منذ فترة .

وقال كوتروني : أفكر دائماً في تقديم افضل مالدي لميلان وانا جيد في خطة اللعب 3-5-2 أو 4-3-3 والمدرب يقرر ماهى الخطة الأفضل .