الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
كوتروني : اريد تقديم كل مالدي لميلان

كوتروني : اريد تقديم كل مالدي لميلان

By admin
18 سبتمبر، 2017
1212
0
Share:
أكد الإيطالي باتريك كوتروني مهاجم فريق الميلان الإيطالي أنه يعشق الروسونيري مضيفاً أنه كان يحلم بإرتداء قميص ميلان .
ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات كوتروني والذي قال : اللعب مع ميلان كان حلمي وانا صغير ، ومهمتي هى مساعدة الفريق وليس فقط التسجيل .
وتابع كوتروني والذي قال : لم أحقق اي شئ لميلان ويجب علي أن أقدم الكثير من الاشياء للروسونيري .
واضاف مهاجم ميلان : يمكنني أن أتعلم الكثير من كالينيتش فهو يلعب في الدوري الإيطالي منذ فترة .
وقال كوتروني : أفكر دائماً في تقديم افضل مالدي لميلان وانا جيد في خطة اللعب 3-5-2 أو 4-3-3 والمدرب يقرر ماهى الخطة الأفضل .
الموضوع السابق

جوزيه مورينيو : اعتقد أن روني سيعود ...

الموضوع التالي

رابيو: لست مرتاحا في طريقة لعب إيمري

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017