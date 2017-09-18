مانشستر يونايتد يستهدف ضم ساؤول ونيانغولان

ذكرت صحيفة “ديلى ستار” أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم ساؤول نيغويز وراديا نيانغولان في الانتقالات الصيفية القادمة ليحلا محل المخضرم مايكل كاريك.

وقالت إن الشياطين الحمر أرسل كشافيه لمراقبة مباراة روما مع اتتليكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي في روما من أجل متابعة لاعبي خط الوسط في الفريقين الإيطالي والأسباني.

يأتي تحرك مانشستر يونايتد في هذا الاتجاه في ظل التوقعات برحيل كاريك /36 عاما/ في نهاية الموسم الحالي عن صفوف الفريق.

وتفيد التقارير الصحفية بأن المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزي مورينيو لن يكتفي بضم لاعب واحد بل اثنين كبديل لكاريك في ظل خطته الطموحة لبناء فريق قوي يملك الكثير من البدائل من أجل الهيمنة على البطولات المحلية والأوروبية.