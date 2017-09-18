مهاجم ريال مدريد الصاعد: بنزيما قدوتي

أعرب اللاعب الاسباني الشاب بورخا مايورال، مهاجم فريق ريال مدريد الشاب، عن سعادته لمساهمته في تحقيق فريقه للفوز بالأمس أمام ريال سوسيداد.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة “ماركا”، وأكد خلالها على أن فريقه قدم مباراة طيبة، والفوز جاء نتاج عمل كبير من جميع زملاءه.

وقال مايوال: “لقد تفاجأت من كثرة التهاني بعد نهاية المباراة، لكن التهنئة الأهم على الاطلاق كانت من بنزيما الذي أعتبره قدوتي”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ريال سوسيداد، في ملعب أنويتا.