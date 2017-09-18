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مورينيو يخطط لخطف نجم ليفربول من برشلونة

مورينيو يخطط لخطف نجم ليفربول من برشلونة

By admin
18 سبتمبر، 2017
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم نجم ليفربول ، البرازيلي فيليب كوتينيو .

وأكدت صحيفة ديلي اكسبريس أن مورينيو يريد التوقيع مع النجم البرازيلي ، حيث أن المدرب البرتغالي مقتنع بقدراته ويريد ضمه بشدة .

وسيحاول جوزي مورينيو خطف كوتينيو من برشلونة في الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر .

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