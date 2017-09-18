مورينيو يخطط لخطف نجم ليفربول من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم نجم ليفربول ، البرازيلي فيليب كوتينيو .

وأكدت صحيفة ديلي اكسبريس أن مورينيو يريد التوقيع مع النجم البرازيلي ، حيث أن المدرب البرتغالي مقتنع بقدراته ويريد ضمه بشدة .

وكان فيليب كوتينيو قريباً من الإنتقال إلى برشلونة الصيف الماضي ، حيث غاب النجم البرازيلي عن تدريبات ومباريات ليفربول تمهيداً للإنتقال الى النادي الكتالوني .

وسيحاول جوزي مورينيو خطف كوتينيو من برشلونة في الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر .