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نافاس يبدي ندمه على ما فعله بمهاجم سوسيداد

نافاس يبدي ندمه على ما فعله بمهاجم سوسيداد

By admin
18 سبتمبر، 2017
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أعرب كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد عن أسفه للإصابة التي تسبب بها للمهاجم إيمانول أجيريتشي مهاجم ريال سوسيداد قبل عامين، موضحاً أنه لم يكن يعلم بغياب اللاعب لمدة طويل عن الملاعب.

نافاس اشترك بقوة مع أجيريتشي في التحام على الكرة خلال مواجهة الفريقين في ديسمبر عام 2015 مما اضطر اللاعب لمغادرة الملعب بعد مرور 18 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

وفي تصريح سابق صدر من إيمانول في مارس 2017 عبر عن تعجبه وغضبه من نافاس في ذات الوقت، حيث مر حينها عام ونصف على ابتعاده عن الملاعب فيما لم يتصل به الكوستاريكي ولو لمرة واحدة للاطمئنان عن حالته.

بدوره استغل نافاس مواجهة المهاجم أمس لبضعة دقائق للقول بعد المباراة “لم أكن أعلن أن أجيريتشي غاب عن الملاعب لمدة طويلة جداً، ربما ه وخطئي لأنني لم أتصل به بعد ذلك. لكن لا أملك أي مشكلة معه في الوقت الحالي”.

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