ناينغولان : لست نادم على تعليقاتي السابقة ضد يوفنتوس

تحدث البلجيكي رادجا ناينغولان نجم فريق روما الإيطالي عن فريق يوفنتوس قائلاً أنه الأفضل في إيطاليا .

ويذكر أن ناينغولان كان تحدث في الفترة الماضية بطريقة سيئة عن يوفنتوس مؤكداً أنه ليس نادم على هذه التعليقات .

ونقل IL ROMANISTA تصريحات ناينغولان والذي قال : قوة المنافسة في الكرة الإيطالية زادت ويوفنتوس يظل الأفضل في إيطاليا ومنافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي .

وتابع ناينغولان : خسارة يوفنتوس من برشلونة كانت قاسية ولكنهم مرشحون للمنافسة على الدوري الإيطالي وأضع نابولي بجانبهم دائماً للمنافسة وكذلك روما متواجد .

واضاف ناينغولان : لست نادم على تعليقاتي السيئة السابقة ضد يوفنتوس وقلت ماأعتقده ، لأن هذا بدأ منذ أن كنت في كالياري أشعر أن الحكام يتأثرون بلاعبي يوفنتوس .

وتابع نجم روما : التسجيل ضد يوفنتوس له متعة خاصة والبيانكونيري هاجموني عندما قلت رأيي .