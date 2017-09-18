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ناينغولان : لست نادم على تعليقاتي السابقة ضد يوفنتوس

ناينغولان : لست نادم على تعليقاتي السابقة ضد يوفنتوس

By admin
18 سبتمبر، 2017
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تحدث البلجيكي رادجا ناينغولان نجم فريق روما الإيطالي عن فريق يوفنتوس قائلاً أنه الأفضل في إيطاليا .
ويذكر أن ناينغولان كان تحدث في الفترة الماضية بطريقة سيئة عن يوفنتوس مؤكداً أنه ليس نادم على هذه التعليقات .
ونقل  IL ROMANISTA تصريحات ناينغولان والذي قال : قوة المنافسة في الكرة الإيطالية زادت ويوفنتوس يظل الأفضل في إيطاليا ومنافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي .
وتابع ناينغولان : خسارة يوفنتوس من برشلونة كانت قاسية ولكنهم مرشحون للمنافسة على الدوري الإيطالي وأضع نابولي بجانبهم دائماً للمنافسة وكذلك روما متواجد .
واضاف ناينغولان : لست نادم على تعليقاتي السيئة السابقة ضد يوفنتوس وقلت ماأعتقده ، لأن هذا بدأ منذ أن كنت في كالياري أشعر أن الحكام يتأثرون بلاعبي يوفنتوس .
وتابع نجم روما : التسجيل ضد يوفنتوس له متعة خاصة والبيانكونيري هاجموني عندما قلت رأيي .
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