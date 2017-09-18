ناينغولان يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الإنتر واليونايتد

كشف البلجيكي رادجا ناينغولان نجم روما عن السبب الذي دفعه لرفض جميع العروض التي تلقاها في الميركاتو الصيفي وتجديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية.

وارتبط ناينغولان بالرحيل عن روما في الصيف المنصرم في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته على رأسهم إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وأكد صاحب 29 عام على أنه يفضل اللعب في مكان يشعر فيه بالسعادة، مشيراً إلى أنه لم يجد سبباً يدفع للرحيل عن روما.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات لوسائل الإعلام “لماذا اخترت البقاء في روما؟ تلقيت العديد من العروض الهامة، لكن بالنسبة لي الأفضل أن أعيش نمط حياة صحيح من الناس الذي أحبهم”.

وتابع “أنا سعيد حيث أنا، ولا أجد أي سبب لتغيير الفريق، إنه ليس بسبب شعوري بالسعادة في روما، بل هو أيضاً بسبب المودة الموجودة هنا، لا يوجد شيء أكثر جمالاً من ذلك”.