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ناينغولان يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الإنتر واليونايتد

ناينغولان يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الإنتر واليونايتد

By admin
18 سبتمبر، 2017
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كشف البلجيكي رادجا ناينغولان نجم روما عن السبب الذي دفعه لرفض جميع العروض التي تلقاها في الميركاتو الصيفي وتجديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية.

وارتبط ناينغولان بالرحيل عن روما في الصيف المنصرم في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته على رأسهم إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات لوسائل الإعلام “لماذا اخترت البقاء في روما؟ تلقيت العديد من العروض الهامة، لكن بالنسبة لي الأفضل أن أعيش نمط حياة صحيح من الناس الذي أحبهم”.

وتابع “أنا سعيد حيث أنا، ولا أجد أي سبب لتغيير الفريق، إنه ليس بسبب شعوري بالسعادة في روما، بل هو أيضاً بسبب المودة الموجودة هنا، لا يوجد شيء أكثر جمالاً من ذلك”.

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