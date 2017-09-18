الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
الحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
هيريرا ينتظر تحسين عقده في مانشستر يونايتد

هيريرا ينتظر تحسين عقده في مانشستر يونايتد

By admin
18 سبتمبر، 2017
1988
0
Share:

ينتظر أندريه هيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد العرض الجديد من قبل إدارة النادي من أجل تمديد عقده والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يملك خيار تمديد العقد لعام إضافي بناءً على شروط عقد اللاعب الحالي، لكن اعتماد جوزيه مورينيو على هيرار وثقته بقدراته ستدفعهم لتقديم عرضاً أفضل له.

لكن صحيفة ديلي ميرور شددت على ثقة مورينيو المطلقة بخدمات هيريرا ورغبته في منحه عقد أفضل من ناحية مالية ومن ناحية المدة لضمان بقائه في النادي لعدة مواسم مقبلة، ومن المتوقع أن يوقع على عقده الجديد قبل نهاية العام الحالي.

الموضوع السابق

صامويل إيتو يتمنى تدريب إنتر ميلان

الموضوع التالي

صدمة لبايرن ميونخ.. نوير يتعرض لكسر جديد ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017