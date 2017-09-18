هيريرا ينتظر تحسين عقده في مانشستر يونايتد

ينتظر أندريه هيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد العرض الجديد من قبل إدارة النادي من أجل تمديد عقده والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يملك خيار تمديد العقد لعام إضافي بناءً على شروط عقد اللاعب الحالي، لكن اعتماد جوزيه مورينيو على هيرار وثقته بقدراته ستدفعهم لتقديم عرضاً أفضل له.

وابتعد هيريرا عن تشكيلة مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، حيث تضاربت الأنباء حول تعرضه لعقوبة من مورينيو أو معاناته من الإصابة.

لكن صحيفة ديلي ميرور شددت على ثقة مورينيو المطلقة بخدمات هيريرا ورغبته في منحه عقد أفضل من ناحية مالية ومن ناحية المدة لضمان بقائه في النادي لعدة مواسم مقبلة، ومن المتوقع أن يوقع على عقده الجديد قبل نهاية العام الحالي.