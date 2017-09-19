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أليغري: بوفون لن يكون أساسيا ضد فيورنتينا!

أليغري: بوفون لن يكون أساسيا ضد فيورنتينا!

By admin
19 سبتمبر، 2017
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أشار مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليyري إلى أنه سيعتمد على الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أساسيا ضد فيورنتينا بدلا من جيانلويجي بوفون في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتستقبل السيدة العجوز الفيولا مساء غدا الأربعاء في محاولة للحفاظ على بدايتهم المثالية في الدوري الإيطالي، بـ 4 انتصارات في 4 جولات.

وأضاف: “تشيزني هو حارس مرمى جيد جدا، واحد من الأفضل في العالم، أن يكون لدينا حارسين من طينة بوفون، وتشيزني، هو شيء مهم جدا.”

“لذلك غدا سوف يستريح بوفون، سوف يكون على مقاعد البدلاء. هو على ما يرام جسديا، ولكن لدينا لعبة هامة آخرى يوم السبت (ضد تورينو)، ثم سنلعب الأربعاء مرة آخرى، ثم الأحد.”

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