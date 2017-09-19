أليغري: بوفون لن يكون أساسيا ضد فيورنتينا!

أشار مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليyري إلى أنه سيعتمد على الحارس البولندي فويتشيك تشيزني أساسيا ضد فيورنتينا بدلا من جيانلويجي بوفون في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتستقبل السيدة العجوز الفيولا مساء غدا الأربعاء في محاولة للحفاظ على بدايتهم المثالية في الدوري الإيطالي، بـ 4 انتصارات في 4 جولات.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي: “تشيزني سيكون أساسيا ضد فيورنتينا، بعد مباراة برشلونة قررنا أنا و جيجي أنه سيلعب هذا اللقاء. هذا لا يعني أن ثقتي في بوفون أكثر أو أقل، لأن نيتو لعب الكثير من المباريات الموسم الماضي.”

وأضاف: “تشيزني هو حارس مرمى جيد جدا، واحد من الأفضل في العالم، أن يكون لدينا حارسين من طينة بوفون، وتشيزني، هو شيء مهم جدا.”

“لذلك غدا سوف يستريح بوفون، سوف يكون على مقاعد البدلاء. هو على ما يرام جسديا، ولكن لدينا لعبة هامة آخرى يوم السبت (ضد تورينو)، ثم سنلعب الأربعاء مرة آخرى، ثم الأحد.”