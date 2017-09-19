إصابة ديمبيلي توفر على برشلونة 10 مليون يورو !

بات من المنتظر أن يفتقد برشلونة الإسباني إلى خدمات جناحه الشاب عثمان ديمبيلي لمدة قد تصل إلى 4 أشهر بسبب الإصابة.

وكان ابن الـ 20 ربيعاً قد تعرض للإصابة خلال مباراة خيتافي في الليغا والتي فاز بها البلوغرانا بهدفين لهدف على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز وكانت البداية الأولى لللاعب القادم الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.

ورغم أن ابتعاد اللاعب عن الملاعب كل هذه الفترة يُعد خسارة فنية كبيرة للبرسا والمدرب فالفيردي، إلا أن تلك الإصابة ستوفر على خزانة الكتلان 10 مليون يورو لبند موجود في عقد ديمبيلي يُقر بحصول دورتموند على هذا المبلغ في حال مشاركة الدولي الفرنسي في 50 مباراة أو أكثر هذا الموسم.

يُذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع ديمبيلي مقابل 97 مليون باوند في إطار تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في السوق الصيفية الأخيرة.