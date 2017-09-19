بالوتيلي يتفاعل مع أزمة نيمار وكافاني بطريقة مستفزة

قرر ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي الدخول على خط الأزمة التي اندلعت بين نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني بعد أن رفض الأخير اعطائه الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء أمام ليون.

وقام اللاعب البرزايلي نيمار دا سيلفا بإلغاء متابعة زميله إدينسون كافاني على موقع إينستاجرام بسبب سوء العلاقة بينهما وخصوصاً خلال المباراة الماضية في الدوري الفرنسي.

وشهدت مباراة الأحد الماضي اشتباك لفظي بين نيمار وكافاني قبل قيام الأخير بتسديد ركلة الجزاء التي أضاعها أمام ليون ، والصراع على الكرة من أجل تنفيذ ركلة حرة مباشرة.

وقرر المهاجم الإيطالي المثير للجدل التعليق على قصة نيمار وكافاني التي انتشرت كالنار في الهشيم ، وذلك بعد التسريبات التي أكدت اندلاع عراك في غرفة خلع الملابس.

ورد ماريو بالوتيلي على صفحته الشخصية في شبكة “إنستاجرام” للتواصل الاجتماعي مرفقة مع الرسالة التالية الموجهة إلى نيمار وقال : “يجب أن لا تطالب حتى بالتسديد”.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم السابق لنادي ميلان، مانشستر سيتي وليفربول يقصد الاستهزاء بالمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الانحياز إلى جانبه.

وتؤكد بعض المصادر أن بالوتيلي يقصد من هذا التصريح بأن نيمار مخطىء في تحدي كافاني الذي كان هداف باريس سان جيرمان الموسم الماضي ، فيما فسر آخرون الرسالة بأن نيمار لا ينبغي أن يطلب تسديد الركلات الحرة وركلات الجزاء لأنها وظيفته.