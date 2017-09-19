برشلونة حاول ضم نجمي أتلتيكو مدريد بطلب من ميسي

ادعت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول هذا الصيف التعاقد مع نجمي أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، وساؤول نيغويز، بطلب من أسطور النادي ليونيل ميسي.

وواجهت النادي الكتالوني عقبات أفشلت رغبته في تلبية طلب ميسي.

ووجد برشلونة أن الشرط الجزائي في عقد ساول ارتفع من 80 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، بعد تمديد عقده حتى عام 2026، في 1 جويلية.

وتلقت إدارة برشلونة نفس الصدمة حين علمت بأن غريزمان عقد اتفاقا مؤقتا مع أتلتيكو مدريد رفع قيمة كسر عقده من 100 مليون يورو إلى 200 مليون يورو، في محاولة من الروخي بلانكوس لحماية نجمه في ظل عقوبة الفيفا المفروضة عليهم.

ووفقا لنفس المصدر برشلونة قدم عرضا بقيمة 140 مليون يورو للدولي الفرنسي رفضه أتلتيكو مدريد فورا.