برشلونة يؤكد نجاح عملية ديمبلي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، ليعلن فيه عن حالة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي أصيب في مباراة خيتافي بالأسبوع الماضي من الدوري الإسباني.

وجاء في بيان برشلونة، نجاح العملية التي خضع لها ديمبلي لايوم الثلاثاء، لعلاج تمزق العضلة الخلفية في القدم اليسرى، تحت إشراف الدكتور ساكاري أورافا.

وأضاف البيان أن ديمبلي سيخضع للملاحظة تحت إشراف الدكتور ريكارد برونا، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

يذكر أن ديمبلي انتقل إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وتعرض للإصابة في مباراة الفوز على خيتافي بهدفين لهدف يوم السبت الماضي.