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خلاف بين مانشستر يونايتد ومورينيو على تجديد عقد فيلايني

خلاف بين مانشستر يونايتد ومورينيو على تجديد عقد فيلايني

By admin
19 سبتمبر، 2017
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يسعى نادي مانشستر يونايتد لتجديد عقد اللاعب البلجيكي مروان فيلايني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن فيلايني يعد من العناصر الأساسية لجوزيه مورينيو، وذلك حسبما صرح المدرب البرتغالي نفسه منذ أيام قليلة.

وأضاف التقرير أن سياسة مانشستر يونايتد هي تجديد عقد أي لاعب فوق الثلاثين لمدة موسم واحد، وهو الخلاف بين الإدارة واللاعب الذي يرغب في تقديم عقد أطول.

وتابع التقرير أن ممثولي فيلايني سيعقدون عدة خلسات في الفترة المقبلة مع مانشستر يونايتد، وذلك لمناقشة العقد الجديد خاصة أن فيلايني يحق له التفاوض مع الاندية الأخرى خلال الشتاء المقبل.

يذكر أن فلايني بدأ كأساسي في مباراة واحدة فقط مع مانشستر يونايتد وكانت أمام إيفرتون، ولكنه دائمًا ما كان تغيير أساسي مع مورينيو، والذي أكد على اعتماده الكبير على اللاعب.

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