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دوغاري يشن هجوما عنيفا على نيمار

دوغاري يشن هجوما عنيفا على نيمار

By admin
19 سبتمبر، 2017
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شن بطل العالم من المنتخب الفرنسي في عام 1998، كريستوف دوغاري، هجوما عنيفا على مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار، بعد شجاره الأخير مع كافاني على ضربة جزاء في مباراة ليون بالدوري الفرنسي، وهو الحادث الذي شغل وسائل الإعلام العالمية.

وقال دوغاري في تصريحات لراديو “مونتيكارلو” الفرنسي: “ما يحدث في غرفة ملابس سان جيرمان “فضيحة حقيقية”، نيمار يتصرف كأنه مدرب الفريق، أو لاعب قادهم لتحقيق كل شيء.”

“يجب على المدرب التدخل في هذه المسألة على محمل الجد. كافاني في سان جيرمان لمدة أربع سنوات، يجب أن يكون لدينا احترام للمحاربين القدامى..”

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