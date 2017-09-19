دييغو كوستا .. 100 يوم بدون أن يتدرب أو يلعب أي مباراة

أكمل دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي 100 يوم من الابتعاد عن الملاعب، حيث لم يخض أي مباراة رسمية منذ 11 جوان الماضي حينما شارك في تصفيات كأس العالم بقميص منتخب إسبانيا.

كوستا أصبح منبوذاً في تشيلسي بعد أن أبلغه المدرب أنطونيو كونتي بضرورة رحيله عن النادي في الصيف الماضي، لكن اللاعب أخفق في الانتقال إلى نادي آخر بسبب إصراره على ارتداء قميص أتلتيكو مدريد مجدداً، فيما لم يقدم الأخير العرض المناسب نظير فسخ عقده.

ولم تشمل قضية كوستا على غيابه عن المباريات الرسمية فحسب، بل أنه لم يتدرب بشكل جماعي مع زملائه في تشيلسي أو أي فريق آخر منذ جويلية الماضي.

ويأمل اللاعب في أن ينجح أتلتيكو مدريد بحسم صفقة التعاقد معه في أسرع وقت ممكن حتى يستعيد حساسية التدريبات الجماعية على أقل تقدير.