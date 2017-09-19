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رئيس برشلونة ينتقد ليفربول بسبب فشل صفقة كوتينيو

رئيس برشلونة ينتقد ليفربول بسبب فشل صفقة كوتينيو

By admin
19 سبتمبر، 2017
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أكد رئيس برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو أن ناديه قدم العديد من العروض إلى ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على اللاعب فيليب كوتينيو.

وجاءت تصريحات بارتوميو في مقابلة إذاعية الليلة الماضية والتي تضمنت العديد من الموضوعات الرئيسية ، بما في ذلك فشل التوقيع مع فيليب كوتينيو.

وحول العرض الأخير الذي قدمه النادي الكتلوني واضاف : “العرض الذي قدمناه كان أقل من 100 مليون يورو ، ولكن مع العلاوات وصل عرضنا إلى 120 مليون”.

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