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رئيس سان جيرمان مُطالب بتسوية الخلاف بين نيمار وكافاني

رئيس سان جيرمان مُطالب بتسوية الخلاف بين نيمار وكافاني

By admin
19 سبتمبر، 2017
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ازداد الضغط من قبل الصحف الفرنسية وحتى الأوروبية على أكتاف إدارة باريس سان جيرمان والمدرب أوناي إيمري لتسوية الخلاف بين نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني حول من ينفذ ركلات الجزاء والركلات الحرة المباشرة في النادي.

نيمار دخل في عراك مع كافاني في غرف خلع الملابس بعد رفض الأخير الاستجابة لطلبه بتسديد ركلة الجزاء أمام أوليمبيك ليون، الأمر الذي جعل الفريق في بوادر أزمة متوقعة.

ويتوقع معظم الصحفيين تسوية الخلاف لصالح نيمار بحيث يصبح هو المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء، كما يتوقعون أن لا يستطيع المدرب أوناي إيمري السيطرة على اللاعبين باعتباره أقل نجومية منهما، وجهة النظر الأخيرة تبناها أيضاً الكاتب والصحفي العربي محمد عواد الذي طلب من إدارة سان جيرمان أو مدير كرة القدم بالتدخل لحل الموقف.

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